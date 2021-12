Câți medici și angajați din sistemul sanitar italian au mers la muncă fără să fie vaccinați Aproximativ 280 de medici si angajati din sistemul sanitar au continuat sa lucreze ilegal in Italia, fara sa fie vaccinati anti-COVID-19. Carabinierii au verificat pana in prezent circa 4.900 de angajati din sectoarele medical si de ingrijiri in peste 1.600 de institutii private si de stat. Din luna aprilie, vaccinarea anti-COVID-19 este obligatorie pentru angajatii din sectorul sanitar italian. Unii dintre acestia au contestat prevederea in instanta, dar au pierdut procesele. Carabinierii au descoperit și ca 126 de cadre medicale au continuat sa vina la munca desi erau suspendate pentru ca nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

