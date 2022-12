Câți kilometri de autostradă are de livrat "regele" Umbrărescu până în 2025: „Avem resursele, altfel nu participam la licitații” Grupul de firme controlat de omul de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu este nelipsit in ultima perioada de la licitațiile privitoare la mari proiecte de infrastructura. Cel mai recent contract semnat de grupul UMB dateaza din 15 decembrie și privește un tronson de 96 de kilometri de autostrada, care urmeaza a fi contruit intre Focșani și Bacau, pe A7. "Mai mult, UMB a semnat loturile 1 și 4 din Autostrada A7 Buzau-Focșani, iar pe 2 și 3 este re-declarat caștigator (probabil se va contesta). Pe Focșani-Bacau a parafat ieri cele trei contracte (aproape 100 kilometri!) iar sursele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O firma romaneasca este caștigatoarea lotului Nadașelu-Zimbor de pe autostrada A3. Cu toate ca este unul dintre cei mai ”serioși constructori”, dupa cum ii considera specialiștii in infrastructura, se pare ca nu vor termina prea curand lucrarile pe acest tronson.”Autostrada Transilvania Nadașelu-Zimbor,…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a vandut in aceasta saptamana inca aproximativ 22 de milioane de actiuni ale producatorului de vehicule electrice, care valoreaza aproximativ 3,6 miliarde de dolari, potrivit unei declaratii financiare, transmite CNBC.Tranzactiile s-au desfasurat intre…

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 61,94% in noiembrie 2022 fata de noiembrie 2021, potrivit datelor publicate marti, 12 decembrie, de Institutul National de Statistica (INS).Alte alimente care au consemnat cresteri importante…

- Compania low-cost Wizz Air a anulat mai multe zboruri spre Romania, iar sute de cetațeni romani sunt blocați de peste zece ore pe Aeroportul Luton din Londra.Pasagerii au fost imbarcați in aeronave, iar ulterior li s-a transmis ca zborurile vor avea intarziere din cauza vremii nefavorabile,…

- Un singur tronson de autostrada mai are șanse sa fie dat in folosința pana la finalul anului 2023, fiind vorba de numai 13 kilometri.Cei circa 13 kilometri de la Sibiu la Boița ar fi singurii kilometri de autostrada deschiși anul acesta, potrivit Hotnews. Lucrarile pe segmentul Sibiu-Boița…

- Cel mai disputat, anulat, amanat, licitat, relicitat obiectiv de infrastructura din ultimii ani din Romania, va avea de vineri constructor. Asocierea condusa de UMB și Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania semneaza, vineri, la Timișoara, contractul pentru proiectarea…

- Grupul RWE, cel mai mare producator de energie din Germania, cumpara divizia de energie curata a Con Edison, pentru 6,8 miliarde de dolari, extinzandu-si prezenta pe a doua mare piata de energie regenerabila din lume, transmite Reuters.Tranzactia va fi finantata partial printr-o emisiune de…

- Firmele constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu au caștigat licitația pentru proiectarea și execuția autostrazii cu tuneluri Lugoj – Deva, a transmis joi, la Timișoara, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Anunțul oficial privind desemnarea caștigatorului era așteptat chiar de luni, la termenul…