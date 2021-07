Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19, 14.719 persoane s au vaccinat cu ambele doze, in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV 16.498 de persoane s au vaccinat in ultimele 24 de ore, cu ambele doze. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV 19.321 de persoane s au vaccinat cu ambele doze in ultimele 24 de ore.Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Sub 50.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI 49.467 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In total,…

- 30.219 persoane s au vaccinat in ultimele 24 de ore, cu mabele doze, transmite Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV au fost raportate 35 de reactii adverse, in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV , 143 reactii adverse sunt in curs de investigare.Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID…

- Pragul de doua milioane de persoane vaccinate cu schema completa in cadrul campaniei nationale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depasit luni, reiese dintr-o informatie postata pe platforma RO Vaccinare. „Peste 2.029.000 de persoane vaccinate cu schema completa in Romania! Astazi am depasit pragul…