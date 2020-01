Stiri pe aceeasi tema

- Cateva femei din Romania au devenit mame chiar in primele ore ale noului an. La Maternitatea Bega din Timisoara, medicii au avut o noapte plina: au adus pe lume cinci nou-nascuti: patru baieți și o fetița. La Craiova, primul venit pe lume in 2020 a fost un baietel.

- O tanara din Siria a nascut miercuri seara intr-un spital din Timișoara, unde a ajuns dupa ce a fost prinsa de polițiștii de frontiera ca a intrat ilegal in Romania. Vazand ca este insarcinata și acuza dureri, polițiștii au chemat Ambulanța, potrivit Mediafax.Politistii din cadrul Sectorului…

- O tanara din Siria a nascut miercuri seara intr-un spital din Timișoara, unde a ajuns dupa ce a fost prinsa de polițiștii de frontiera ca a intrat ilegal in Romania. Vazand ca este insarcinata și acuza dureri, polițiștii au chemat Ambulanța. Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta,…

- Basarabeanul Mark Stam a sarbatorit Craciunul pe rit vechi, ceea ce inseamna ca in copilarie sa nu creasca sub simbolul lui Moș Craciun. Artistul primea cadouri la trecerea dintre ani, in noaptea spre 1 ianuarie. Imaginea lui Moș Craciun așa cum il știm noi astazi s-a nascut in 1931, insa in Republica…

- Noul ambasador al Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, a ținut joi seara un scurt discurs in limba romana și a marturisit ca nu credea ca Romania va scapa de comunism și ca va ajunge o democrație. Vineri a dezvelit la Timișoara o placa in cinstea eroilor Revoluției. „Sunt foarte onorat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat luni seara, in discursul sustinut la Opera Nationala Romana din Timisoara, ca a contesta existenta unei revolutii anticomuniste in Romania anului 1989 reprezinta "un act rusinos de negare a sacrificiului uman incomensurabil". "Asumarea corecta a faptelor…

- Asigurarile de tip RCA si Casco reprezinta 67% din totalul pietei de asigurari din Romania, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Florin Golovatic, director in Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). "Stim foarte bine ca acest segment al asigurarilor este un pilon important…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, prezenta miercuri, 9 octombrie, la Timișoara, la inaugurarea clinicii de mari arși, a amintit și de drama de la Colectiv, care a avut loc in noaptea de 30 octombrie 2015, o tragedie care a marcat toata Romania și care a facut zeci de victime, lasand multe familii…