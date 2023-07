Câți bani vor primi românii care se pensionează peste 10 ani Previziuni sumbre pentru viitori pensionari ai Romaniei. A fost facuta o analiza riguroasa a pieței muncii din prezent, cifrele arata rau. Romanii care se vor pensiona peste 10 ani de acum incolo ar putea primi o pensie reprezentand 30% din valoarea salariului din timpul activitatii in campul muncii. Va fi un șoc financiar greu de suportat, in condițiile in care viața va fi din ce in ce mai scumpa, anunța antena3.ro. Bugetul Național de Pensii este și va fi din ce in ce mai nesustenabil Numarul celor care cotizeaza, adica a angajaților activi este din ce in ce mai mic, iar cel al romanilor care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

