Câți bani vor încasa tinerii căsătoriți de la stat în 2021? Tinerii care vor sa se casatoreasca in 2021 vor primi bani de la stat, insa pentru a putea benefia de acest lucru vor fi nevoiți sa respecte anumite condiții și sa prezinte și o serie de documente. Mai exact, fiecare cuplu va primi suma de 1.500 de lei, net, doar in cazul in care indeplinește urmatoarele masuri: cel puțin unul dintre soți trebuie sa fie la prima casatorie cel puțin unul dintre soți trebuie sa aiba are domiciliul sau viza de reședința pe raza municipiului București, cu cel puțin 6 luni inainte de depunerea cererii de casatorie cel puțin unul dintre soți trebuie sa aiba varsta cuprinsa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

