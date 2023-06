Câți bani poți primi în Danemarca dacă ești asistat social. Suma se dublează în anumite condiții Daca locuiești legal in Danemarca și nu te poți intreține, ai dreptul la o suma de bani, in numerar. Sumele primite depind, printre altele, de varsta, de studii și de cat timp ai locuit in Danemarca, scrie norden.org . Ce beneficii poți primi? Daca ai locuit in Danemarca timp de 9 din ultimii 10 ani sau daca ești cetațean al unei țari UE sau SEE și ești protejat de normele legislației UE, poți solicita beneficii in numerar (daca ai peste 30 de ani sau daca ai sub 30 de ani și ai o calificare vocaționala, de exemplu coafor) sau o bursa pentru studenți (daca ai sub 30 de ani și nu ai o calificare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

