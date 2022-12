Stiri pe aceeasi tema

- Produsele din zona tech, precum laptopuri, casti, smartwatch, ceasuri sau iPhone 13, au fost cele mai cautate in 2022, alaturi de cele pentru casa si familie, cum sunt frigiderele, aspiratoarele sau seturile Lego.

- Directorul Liceului cu Program Sportiv din Suceava, profesorul Ciprian Anton, este incantat de interesul manifestat de elevii de clasa a VIII-a fața de unitatea de invațamant pe care o coordoneaza. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, LPS se afla pe…

- Aproape 8,5 milioane de cautari au fost facute, de la inceputul anului, pe eJobs.ro de catre candidații aflați in cautarea unui loc de munca. Cu o medie de 35.000 de joburi nou postate in fiecare luna, 2022 a fost cel mai bun an pentru piața muncii din acest punct de vedere, in timp ce numarul […] The…

- Bucureștiul a intrat deja in spiritul sarbatorilor de iarna, iar pana pe data de 26 decembrie, vizitatorii care ajung la Targul de Craciun se pot bucura de distracții pe patinoar, in carusel, pot urca in roata panoramica, iși pot delecta papilele gustative cu mancare și bautura de sezon. Cat costa,…

- Bucovina este in topul preferințelor turiștilor și pentru mini vacanța de Ziua Naționala (30 noiembrie – 4 decembrie), a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. El aratat ca gradul de ocupare depașește 90% in multe zone, iar unele pensiuni sunt complet rezervate, nemaifiind locuri…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a anunțat ca Bucovina este in topul preferințelor turiștilor pentru minivacanța de Ziua Naționala a Romaniei, din perioada 30 noiembrie – 4 decembrie. Niculai Barba a spus ca in momentul de fața gradul de ocupare din unitațile de ...

- Potrivit datelor publicate de o companie de bilete pentru vacanta pentru perioada 15 septembrie -1 decembrie 2022, Italia, Marea Britanie și Spania, țari in care exista comunitați mari de romani, dar și care sunt alese frecvent de turiști, conduc in topul celor mai populare destinații din Europa in…

- Bijuteriile din aur si electronicele se mentin in topul celor mai amanetate produse de catre romani, iar in privinta creditelor tip amanet valoarea medie a tichetului de imprumut a fost de 1.000 de lei, in primul semestru al acestui an, arata datele publicate, ieri, de unul dintre cei mai importanti…