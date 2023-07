Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local au fost votate prețurile biletelor și abonamentelor pentru perioada 14 septembrie – 21 decembrie 2023. Preturile biletelor, pentru urmatoarele concerte sunt: Pret bilet concert loc categoria A – 40 lei; Pret bilet concert loc categoria B – 30 lei; Pret…

- Primaria Zlatna a anunțat ca s-a redeschis ștrandul orașului, odata cu inceperea sezonului estival. Program: 10.00 – 19.00 (zilnic) Preț bilete de acces: Adulți – 25 lei/ persoana/ zi Copii cu varsta pana la 14 ani și persoane cu handicap – 15 lei/ persoana/ zi Prețul unui abonament se calculeaza, incepand…

- Negocierile contractelor intre retaileri si procesatori s-au finalizat, iar pretul laptelui inregistreaza reduceri, in medie, de 20% in cea mai mare parte a magazinelor, potrivit informatiilor detinute de Consiliul Concurentei.

- Preturile petrolului au crescut puternic vineri, dar au consemnat al treilea declin saptamanal, dupa scaderile puternice la inceputul saptamanii, din cauza temerilor legate de majorarea ratelor dobanzilor, problemele din sectorul bancar american si incetinirea cererii chineze, transmite Reuters. Pretul…

- In Moldova, prețul la benzina a scazut sub un nou prag psihologic de 24 de lei/litru Despre acest lucru a anunțat Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, menționind ca tendința de descreștere a cotațiilor la produsele petroliere pe bursele internaționale din ultima perioada continua. Doar…

- Festivalul de Muzica Populara ”Acasa” ne cheama din nou intr-o calatorie spre origini, in cadrul celei de-a I-a ediție. Acest eveniment evoca tradițiile neamului și ne indeamna sa celebram patrimoniul cultural, care ne identifica ca popor. Invitații speciali din acest an sunt: – Nicolae Botgros si „Lautarii”…

- Air Moldova a fost sancționata „pentru utilizarea de practici comerciale inșelatoare”. „In rezultatul efectuarii controlului de stat inopinat, Autoritatea Aeronautica Civila a constatat ca operatorul aerian Air Moldova a admis mai multe incalcari privind rambursarea mijloacelor banești in contextul…

- Peste 1500 de obiecte din colecția lui Freddie Mercury vor fi scoase la licitație de Mary Austin, o veche prietena a regretatului artist. Prețul incredibil cu care se vinde pieptanul pentru mustața al cunoscutului solist al trupei rock Queen și ce alte piese care aparțineau acestuia vor fi vandute.