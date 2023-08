Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Stoica, fiica managerului de la FCSB, a facut dezvaluiri despre cel mai greu moment din viața sa, lupta cu o boala crunta. De asemenea, ea a vorbit și despre jobul pe care are il are la FCSB. Ea lucreaza de cinci ani pentru Gigi Becali și a spus cu ce ocupa la echipa latifundiarului […] The…

- Teodora Stoica, in varsta de 29 de ani, lucreaza deja de 5 ani pentru Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera nu s-a uitat la bani cand a venit vorba de salariul fiicei lui MM Stoica. Teodora Stoica a facut Facultatea de Drept si este nelipsita de la birourile clubului din Berceni. Invitata la podcastul…

- Teodora Stoica, fiica lui MM Stoica, lucreaza pentru Gigi Becali din anul 2018. Tanara se ocupa de partea de social media și caștiga bani frumoși cu acest job.Invitata recent la podcastul lui Catalin Maruța, Teodora a dezvaluit cu se ocupa. In urma cu 5 ani, inainte sa afle de problemele de sanatate…

- Teodora Stoica a trecut prin clipe de coșmar in urma cu trei ani și jumatate, la doar 25 de ani, cand a fost diagnosticata cu o boala grava. Invitata la podcastul lui Catalin Maruța, fiica lui MM Stoica, a vorbit despre toate trairile dintr-o perioada de coșmar și a dezvaluit ce sfat i-a dat Gigi Becali…

- Fiica lui Carmen Negoița are 22 de ani și de curand a absolvit in Londra o facultate de comunicare și relații publice. Ingrid nu are de gand sa sa intoarca in Romania, mama ei a anunțat ca are planuri mari in ceea ce privește cariera da. Carmen Negoița are doi copii din fosta casnicie cu Ionuț Negoița,…

- Salariile din supermarketurile din Romania sunt mult mai mici fața de cele din alte țari Occidentale, dar acest lucru nu este o surpriza pentru nimeni. Platforma ”Kununu” pune la dispoziția tuturor celor interesați detalii despre salariile pe care le caștiga angajații unor cunoscute supermarketuri…

- Teodora Stoica nu are fițe de vedeta! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe fiica lui Mihai Stoica in timp ce a ieșit la o cafenea din București, intr-o companie extrem de placuta. Imaginile dovedesc ca fiica fostului fotbalist e sociabila și fara…

- Un sondaj eJobs arata ca 44,5% dintre participanti isi suplimenteaza veniturile printr-un al doilea job, iar trei din zece lucreaza simultan, de luni pana vineri, in doua parti, relateaza News.ro. eJobs a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca 44,5% dintre participantii la cel mai recent…