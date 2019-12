Stiri pe aceeasi tema

- Credeati ca Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au despartit definitiv? Bineinteles ca nu, iar noi v-am avertizat ca seria impacarilor si despartirilor continua. Ei bine, astazi suntem la episodul in care cei doi s-au impacat si par mai fericitti ca niciodata. Suntem curiosi pana cand.

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu au anunțat in urma cu doar cateva zile, ca vor divorța oficial pe 3 decembrie. Afaceristul insa, nu pare prea hotarat sa faca acest pas, așa ca a discutat din nou cu soția lui, pentru a ajunge la o concluzie. Alex Bodi a postat pe pagina sa de socializare o […] Post-ul…

- Bianca are contracte cu foarte mutle brand-uri pe care le promoveaza pe contul ei persoanl de Instagram. Pentru asta ea trebuie sa posteze permanent, scrie stiritv.ro. Citeste si Rasturnare de situtie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi se impaca la notar „Eu am un reach la tot Instagramul…

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu au fost prezenți, joi seara, in platoul emisiunii Xtra Night Show, la Antena 1. Cei doi au facut declarații interesante despre relația lor, iar soțul vedetei a dezvaluit ce il deranjeaza cel mai mult la aceasta. Alex a declarat ca printre motivele pentru care cei doi ajung…

- In muzica, o industrie in care, in ultimii ani, s-a pus accent mai mult pe imagine decat pe voce, nu este de mirare ca se cheltuiește masiv pe haine și accesorii. Chiar și artiștii cu talent, ca Lidia Buble, recunosc ca prapadesc o gramada de bani ca sa aiba o imagine vandabila. „Imi place sa investesc…