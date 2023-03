Cati bani au fost alocati la Constanta pentru cazarea refugiatilor ucraineni. Este in topul judetelor cu cele mai mari sume alocate! (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a platit in ultimul an 750 de milioane de lei unor persoane fizice si firme care au cazat cetateni ucraineni, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Suma este una foarte mare si a ajuns, in proportie de circa 90-, in buzunarele unor persoane fizice din Romania, care nu au obligatii fiscale…

- Guvernul nu explica pentru interesul cui nu vrea sa acorde banii direct refugiatilor si prefera sa ii dea celor care ii cazeaza. In multe cazuri, cazarea refugiatilor a devenit o afacere foarte buna. Pentru cazarea a patru persoane din Ucraina intr-un apartament, de exemplu, se poate trece de venituri…

- Guvernul a alocat aproximativ 528.000 de lei pentru cazarea si intretinerea refugiatilor din Ucraina care au venit anul trecut in judetul Covasna, a declarat, marti, prefectul Raduly Istvan, citand datele furnizate de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Potrivit sursei citate, aproximativ…

- Romania a cheltuit, de la declanșarea conflictului militar dintre Rusia și Ucraina, peste 350.000 de euro, zilnic, pentru a asigura cazarea și masa refugiaților ucraineni. Ministerului Afacerilor Interne a inițiat un proiect de OUG, prin care vrea sa schimbe legislația referitoare la ajutorul ...

- Romania a avut o creștere economica de 4,8% in 2022, conform datelor semnal publicate de Institutul Național de Statistica (INS), dar principalele motoare economice ale cresterii au fost Bucurestiul, Constanta si Brasov.Suceava, Galați, Mehedinți, Tulcea și Mureș se afla in coada clasamentului ...

- La data de 9 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, cu sprijinul polițiștilor inspectoratelor

- Un numar de 117 perchezitii sunt efectuate, joi, de anchetatorii din Maramures, intr-un dosar care vizeaza infractiunile de obtinere ilegala de fonduri si fals in inscrisuri sub semnatura privata in legatura cu hrana si cazarea refugiatilor ucraineni.

- Consilierul de stat Madalina Turza a informat ca, pana in prezent, au fost alocate 565 de milioane de euro in Romania pentru gestionarea crizei umanitare a refugiatilor ucraineni, 200 de milioane provenind de la parteneri internationali.