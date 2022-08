Stiri pe aceeasi tema

- Un juriu federal din California a stabilit ca autoritațile locale trebuie sa-i plateasca despagubiri Vanessei Bryant, vaduva fostului star al baschetului american Kobe Bryant, pentru suferința emoționala cauzata de fotografierea accidentului de elicopter din 2020 in care au murit soțul și fiica ei,…

- BioNTech se asteapta sa inceapa livrarile a doua vaccinuri adaptate la Omicron inca din octombrie, ceea ce va contribui la stimularea cererii in trimestrul patru, a declarat luni firma germana de biotehnologie, care si-a confirmat previziunile referitoare la veniturile din vaccinuri pentru acest…

- Europa s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarna din ultimii 60 de ani, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR."Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar, asta este situatia. Noi am adoptat o lege mai…

- In plin sezon al vacantelor, seful Wizz Air spune ca se asteapta la tot mai multe anulari ale curselor in perioada urmatoare.De vina ar fi costurile de operare, grevele și lipsa forței de munca.Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat ca operatorul aerian este increzator…

- Un vlogger american care s-a mutat recent in Mamaia posteaza pe contul sau de TiTok filmari in care lauda zona și prețurile.Din denumirea contului sau, "Oops, I moved again", se ințelege ca obișnuiește sa se mute des. In descriere, americanul menționeaza ca și-a lasat cei 200.000 de dolari…

- Oana Zavoranu a deschis o clinica alaturi de soțul ei, Alex Ashraf, iar de atunci situația sa financiara s-a imbunatațit considerabil.Cea mai profitabila perioada a fost cea in care exista o cerere uriașa pentru testele COVID-19. Clinica Oanei Zavoranu a inregistrat o cifra de afaceri in valoare…

- Peste 59.000 de vehicule Tesla la nivel mondial au o problema software care afecteaza sistemul automat eCall destinat apelurilor de urgenta.Agentia pentru traficul rutier din Germania recheama modele Tesla Y si 3, transmite Reuters.KBA a anuntat pe site-ul sau, pe 29 iunie, ca o problema…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 se inchide la un an și jumatate de la inființare.”Pandemia și vaccinarea vor ramane un capitol unic in viața fiecaruia dintre noi. In Romania, efortul național pentru vaccinarea impotriva COVID 19 a fost…