Stiri pe aceeasi tema

- Andra a fost cea care a deschis seara magica a echipei naționale a Romaniei prin intonarea imnului „Deșteapta-te, romane!”.Ea a respectat versurile originale ale poetului Andrei Mureșanu, versiunea oficiala prezenta și pe site-ul Președinției Romaniei.Dupa interpretarea imnului Romaniei, Andra a fost…

- Aseara, meciul de fotbal dintre Romania și Elveția a fost un eveniment plin de momente unice și memorabile pentru lumea sportului romanesc. Aseara, Romania a invins Elveția cu 1-0, pe Arena Naționala, reușind astfel sa se califice la EURO 2024 de pe poziția de caștigatori ai Grupei I. Golul care a dus…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat pe rețelele de socializare ca artista din Campia Turzii, Andra Maruța, va canta imnul național la partida Romania – Elveția de marți seara. “Fotbalul are incredibila putere de a ne umple de energie, de speranța, de a ne face sa visam cu toții același vis. Sunt foarte…

- Echipa naționala a Romaniei are șansa de a caștiga grupa de calificare pentru EURO 2024, daca nu va pierde in fața Elveției pe Arena Naționala, in meciul de marți. Pe langa mandria de a termina calificarile in fața unei echipe ca Elveția, elevii lui Edi Iordanescu pot sa intre in urma a doua pentru…

- Arena Naționala va fi arhiplina la meciul Romania – Elveția, programat marți, 21 noiembrie, in ultima etapa din grupa I din preliminariile Euro 2024. FRF a anunțat sambata ca toate cele 49.500 de bilete au fost vandute. 50.000 de romani vor canta imnul Romaniei alaturi de Andra. “Fotbalul are incredibila…

- Intrunita miercuri, 15 noiembrie 2023, Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a luat mai multe hotarari, una dintre ele privindu l pe managerul tehnic al Farului Constanta, Gheorghe Hagi.Acesta a primit cartonasul rosu din partea arbitrului Horatiu Fesnic, dupa incheierea partidei…

- UTA va juca la Sibiu partida de luni de la ora 20.30 cu Oțelul Galați, meci considerat a fi acasa pentru aradeni. Partida conteaza pentru... The post UTA va juca la Sibiu meciul cu Oțelul Galați! „Am primit confirmarea” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Divizionara secunda CS Tunari a ținut-o in șah pe CSU Craiova, scor 1-1, in prima etapa a grupelor din Cupa Romaniei Betano. Oltenii au facut un joc extrem de slab, reușind egalarea in minutul 90. Pe micuțul stadion din Tunari, echipa locala a infruntat CSU Craiova, formație cu pretenții de caștigare…