- Jessica Alves, fostul “barbat Ken”, cunoscuta in trecut și cu numele Rodrigo Alves și Roddy Alves, a fost zarita in Istanbul, dupa ce și-a mai facut o runda de operații estetice, pentru a obține un look cat mai similar cu cel al papușii Barbie.

- Dominique revine cu o noua piesa, ”Narcos”, intitulata așa dupa binecunoscutul serial Netflix, in care abordeaza stilul trap. Melodia reprezinta o schimbare totala de stil, beatul fiind unul atipic pentru muzica cu care ne-a obișnuit Dominique. Piesa a fost compusa impreuna cu echipa The One Records…

- Un creator de pe Tik-Tok a „remodelat-o” pe Kylie Jenner astfel incat sa arate ca inainte de operațiile estetice. Acesta i-a remodelat conturul buzelor, dar și nasul. Rezultatul final arata cam așa: @julia_gisellaWho’s surgery should I remove next?????✌????also I don’t have anything againsr surgery!:)…

- La 45 de ani, Andreea Marin arata extraordinar de bine. Ea a decis sa puna capat speculațiilor cum ca ar avea operații estetice facute pentru a arata așa. Andreea Marin a explicat ca in cazul ei, alimentația sanatoasa și sportul sunt secretul din spatele infațițarii sale. Ea a mai spus ca nu vrea sa…

- Andreea Marin are 45 de ani, insa reușește sa se mențina in forma, cu un stil de viața pe care il are de mai mult timp. Vedeta a vorbit despre operațiile estetice și a dezvaluit motivul pentru care ii place sa fie naturala. Sportul și alimentația sanatoasa au dat rezultate. La cei 45 de ani ai sai,…

- Deși pare o banala viziera, cea pe care blondina a etalat-o azi, la plaja, este tot din plastic. Dar costa nu mai puțin de ...340 euro. Viziera-ochelari marca Dior a devenit un accesoriu popular intre vedetele lumii mai ales de cand maștile de protecție și vizierele au devenit indispensabile oamenilor…