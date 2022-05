Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Darius Mabda, marele caștigator al sezonului 12, Romanii au talent. S-a anunțat marele caștigator al emisiunii Romanii au talent sezonul 12. Darius Mabda este cel care vineri seara a caștigat sezonul 12 al emisiunii Romanii au talent dar și premiul cel mare de 120.000 de euro. Totodata, el…

- Suspectul principal in cazul tinerei omorate și abandonate in apropierea unei benzinarii dezafectate din Bihor a fost arestat. Barbatul a fost prins intr-o gara din Oradea. El și-a recunoscut fapta, dar declarațiile date la audieri sunt șocante.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu lucratorii de poliție judiciara din cadrul S.C.C.O. Arad si politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara si Oradea efectueaza un numar de 37 percheziții domiciliare,…

- Deputatul Radu Moisin a prezentat stadiul in care se afla secțiunea Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea a Autostrazii Transilvania (A3). El a cerut Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) informații cu privire la soluțiile legale și contractuale pentru deblocarea problemelor aparute in…

- Cand alții descopera gusturi și culori, Mara deja e satula de medicamente și miros de spital. La nici trei anișori, are o tumora pe creier extrem de agresiva. Iar familia ei este una și așa modesta, iar nevoile financiare și materiale sunt multe… In Josenii Bargaului traiește o familie formata din cinci…

- Campioana en-titre la baschet masculin, U BT Cluj, si echipele CSM Oradea, CSO Voluntari si FC Arges au incheiat pe primele patru locuri sezonul regulat al Ligii Nationale si vor avea avantajul terenului propriu in faza play-off, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cea de-a 65-a editie a expozitiei internationale anuale World Press Photo va putea fi vizitata si anul acesta, la nivel national, in perioada mai – august 2022. Prezenta pentru a 11-a oara in Romania, expozitia va iesi din muzee si va fi expusa publicului larg in centrele a opt mari orase din…

- Politiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 8 martie.In jurul orei 14.00, CHEREBEȚ PAUL-IONUȚ, in varsta de 24 de ani, din comuna Unguraș, sat Batin, județul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. SEMNALMENTE – inalțime…