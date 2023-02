Câți bani a încasat Brad Pitt numai anul trecut. Averea actorului s-a mărit considerabil Revista americana de afaceri Forbes a publicat lista traditionala a celor mai bine platiti artisti din lume anul trecut. In fruntea acestei liste, o surpriza: grupul Genesis, cu suma de 230 de milioane de dolari. O avere obtinuta datorita vanzarii catalogului lor catre Concord Music Group in septembrie anul trecut. Locul doi este ocupat de Sting, cu 210 milioane de dolari. O suma obtinuta datorita vanzarii, de asemenea, a catalogului muzical al formatiei The Police si a discografiei personale catre Universal. Locul trei pe podium este ocupat de actorul si regizorul american… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra revista americana a alcatuit topul celor mai bine platiți artișit din lume de anul trecut, iar in fruntea listei se afla o surpriza. In fruntea acestei liste, o surpriza: grupul Genesis, cu suma de 230 de milioane de dolari. O avere obtinuta datorita vanzarii catalogului lor catre Concord Music…

- In fruntea acestei liste, o surpriza: grupul Genesis, cu suma de 230 de milioane de dolari. O avere obtinuta datorita vanzarii catalogului lor catre Concord Music Group in septembrie anul trecut. Locul doi este ocupat de Sting, cu 210 milioane de dolari. O suma obtinuta datorita vanzarii, de asemenea,…

- Producatorul german de automobile BMW va investi 800 de milioane de euro (866 de milioane de dolari) in statul central San Luis Potosi din Mexic pentru a produce baterii de inalta tensiune și modele „Neue Klasse”, adica vehiculele complet electrice, a anunțat vineri (3 februarie) producatorul auto,…

- Șeful KazMunaiGaz și totodata patronul Rompetrol, Magzum Mirzagaliev, a efectuat recent o vizita in Romania cu un scop bine definit. „A vizitat Romania ca sa renegocieze taxa de solidaritate” Publicația kazaha Ratel a semnalat recent faptul ca Magzum Mirzagaliev, șeful KazMunaiGaz, patronul Rompetrol,…

- Continuarea SF a lui James Cameron „Avatar: The Way of Water” a dominat la box office-ul nord-american de Craciun, chiar daca o furtuna masiva de iarna a tinut publicul acasa, potrivit Variety, citata de News.ro. Conditiile meteorologice extreme au afectat o mare parte a SUA cu temperaturi scazute,…

- Doua perechi de ghete purtate pe teren, in NBA, de superstarul Michael Jordan au fost cele mai aștepate la licitația destinata colecționarilor de articole sportive. Au fost vandute joi cu aproape 300.000 de dolari, in cadrul unei licitatii pe internet organizata de casa Christie's, informeaza Agerpres…

- Un superiaht de 200 de milioane de dolari deținut de Viktor Medvedciuk, oligarh și prieten al lui Vladimir Putin, urmeaza sa fie vandut la licitație in beneficiul Ucrainei. Iahtul, aflat sub sancțiuni europene, a fost confiscat de Croația la inceputul acestui an, relateaza The Guardian.