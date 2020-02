Câţi bani a câştigat Simona Halep după victoria din Dubai. "Simt că îmbătrânesc". Discursul de la festivitatea de premiere "E special ca am caștigat al 20-lea titlu din cariera in 2020. Mi-am dorit mult sa caștig acest turneu, am simțit ca devin mai buna pe zi ce trece. Sa joci cu o adversara atat de tanara e o provocare mare intotdeauna. Vreau s-o felicit, a jucat fantastic și acest meci, și intreg turneul. Simt ca imbatranesc, iar sa joc azi impotriva ei mi-a dat puțina putere. Am simțit ca inca pot caștiga aceste meciuri. Are un viitor mare, sa fie increzatoare, ca se descurca bine. Ador sa joc la Dubai, am simțit ca e saptamana mea. La finalul meciului picioarele mele erau foarte obosite. Sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

