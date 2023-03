Daca vreți sa creasca aversiunea fața de refugiați și fața de instituțiile europene, jigniți-i in continuare pe romani! Acuzați-i ca ar fi oameni ai Moscovei pe cei care au curajul sa spuna ce gandește 70% din populație! Guvernul ar trebui sa se foloseasca de instituțiile discrete pe care le are la dispoziție și sa ii […] The post Cați agenți are Putin in Romania? first appeared on Ziarul National .