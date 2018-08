Stiri pe aceeasi tema

- Primii manifestanti au ajuns in spatiul din centrul pietei inainte de ora 19,00, pana la ora 20,00 strangandu-se peste 200 de persoane. Tot atunci au ajuns in zona si primii jandarmi, care au inceput instalarea gardurilor de protectie in jurul spatiului ocupat de manifestanti. Protestatarii agita steaguri…

- Protestatarii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei, in aceasta seara, pentru a marca o saptamana de la manifestatiile din data de 10 august, informeaza Agerpres.Primii manifestanti au ajuns in spatiul din centrul pietei inainte de ora 19,00, pana la ora 20,00 strangandu se peste 200 de persoane.…

- Sambata seara, Parchetul de pe langa Tribunalul București și Poliția Capitalei - Serviciul Omoruri audiaza 6 persoane cu privire la evenimentele din seara anterioara din Piața Victoriei.Anterior, de la momentul producerii evenimentului, au fost audiate alte 13 persoane cu privire la incidentele…

- Zece persoane mai sunt internate dupa violențele de sambata Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti. Foto: Wikipedia. Din cele 452 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa violentele de aseara din Piata Victoriei, doar 10 mai sunt internate în…

- Sase persoane sunt in continuare internate dupa violențele de sambata Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti. Foto: Wikipedia. Sase persoane, care au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma violentelor de la protestul antiguvernamental din Piata Victoriei, sunt în…

- Protest 10 august. Mii de romani se indreapta spre Romania, ca sa ia parte la marele protest al diasporei, de vineri 10 august. Mitingul va fi pana la urma spontan pentru ca nimeni nu-și asuma paternitatea lui.

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.