Câteva lucruri fascinante pe care le-am aflat despre Europa secolului XIX în timpul unei plimbări hai-hui prin cartier Am ieșit la plimbare. Daca o iau spre est, ajung la supermarket. Prețurile au inceput sa ma sperie rau. Daca o tai spre nord, dau in piața. E pustie la ora asta. Daca ma intorc spre vest, ma opresc in parc. Nu mai am ce sa vad in parc. Daca ma rasucesc spre sud, ma lovesc de blocul meu... Dar am ieșit la plimbare, trebuie sa ma mișc pe undeva! Stau ințepenit pe trotuar, cu privirea incremenita pe bulevardul plin de mașini, șoferii știu unde se duc. Prin fața mea, trece o pensionara care ține o potaie in lesa. Daca aș fi avut un caine, sigur m-ar fi tras spre un punct cardinal, la plimbare. N-am… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

