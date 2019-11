Cățelușa Kara, cel mai proaspăt angajat al ISU Braşov (Social) Kara - primul caine din istoria ISU Brasov! Noua „angajata” are 4 luni, e ciobanesc belgian malinois și va incepe in curand antrenamentele. O catelusa de numai 4 luni este cel mai proaspat angajat al ISU Brasov. Deocamdata, patrupedul va fi dresat si antrenat pentru interventii in caz de cutremur sau alte calamitati. Kara este un ciobanesc belgian care a fost primit cu mare bucurie de catre pompierii brasoveni, mai ales ca este primul... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

