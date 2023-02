Stiri pe aceeasi tema

- Un client grabit sa-i spunem, dar fara cei 7 ani de acasa și-a abandonat caruciorul de cumparaturi tocmai in mijlocul lacului din cartierul Gheorgheni. Cel mai probabil acesta și-a facut cumparaturile la Iulius Mall și a aruncat la voia intamplarii caruciorul de cumparaturi care a ajuns in lacul din…

- Fenomene atipice sunt surprinse tot mai des in ultima perioada. Spre exemplu astazi, in mijlocul iernii a fost vazut un curcubeu la Cluj dupa o ploaie cazuta la orele amiezii. Astazi pe 18 ianuarie sunt la aceasta ora temperaturi pozitive in aer, 11 grade C. O vreme care ne duce cu gandul mai degraba…

- Nr. 847604 4 din 9 ianuarie 2023 BULETIN DE PRESA ACTIUNE A POLITISTILOR PENTRU SIGURANTA RUTIERA 330 de sanctiuni contraventionale aplicate pentru abateri de la normele rutiere, in cadrul actiunii rutiere derulate in acest sfarsit de saptamana. Peste 120 dintre acestea in urma inregistrarilor cu aparatele…

- Clubul maghiar Kisvarda anunța desparțirea de fundașul dreapta roman Ionuț-Andrei Peteleu (30 de ani), cel care va ajunge la CFR Cluj. Informația a fost publicata pe site-ul oficial al clubului de prima liga din Ungaria.Chiar daca CFR Cluj nu a facut, inca, anunțul oficial al transferului lui Andrei…

- Șoferul unui autocar a pierdut, vineri, controlul direcției și a ieșit in afara parții carosabile pe DN 1C, in localitatea Jucu, județul Cluj. Doua persoane primesc ingrijiri medicale la fața locului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un autobuz defect in Maraști, in zona Kaufland, blocheaza intersecția, anunța cititorii Știri de Cluj.Mijlocul de transport urmeaza sa fie tractat5 la garaj de un alt utilaj al Companiei de Transport. Cei care pot evita zona sunt sfatuiți sa o faca.Incidentul a fost semnalat joi, 5 ianuarie, inn jurul…

- Patru autospeciale de pompieri intervin in acest moment la un incendiu care a izbucnit in parcul industrial Tetarom, de pe Taietura Turcului. ”A fost anunțat de scurt timp faptul ca ar fi izbucnit un incendiu in incinta unei hale din parcul Tetarom. La fața locului au fost dislocate patru autospeciale…

- Continue reading Primarul Emil Boc cauta stapan pentru un cațel pe care l-a gasit in cel mai scump sens giratoriu din Cluj, dupa incidentul de acum cateva zile cu Asociația pentru Protecția Animalelor Nuca, exclusa de la Targul de Craciun si, ulterior, reprimita at Info real.