Guvernul schimba strategia de vaccinare anti-Covid-19. De acum incolo, in etapa a II-a, vor avea prioritate varstnicii și cei cu boli cronice. Pentru angajații din domenii esențiale vor fi alocate doar un sfert din locurile disponibile. In plus, au fost adaugate in etapa aflata in derulare persoanele cu handicap, cele cu imunitatea scazuta și cele fara adapost.