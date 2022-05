Catedrala simfonică a lui Eugen Doga Daca ar trebui sa folosesc o imagine parabolica pentru perceptia muzicii sale, atunci, fortand un pic accentele, as spune ca la auzul uverturilor si simfoniilor sale pana si pietrele de pe caldaram se trezesc din amortire si incep sa danseze transformandu-se cand in niste clape de pian, cand in niste imense clape de armonica. Anul acesta, de Bunavestire, zi in care se schimba la fata lumina, am avut norocul sa vizitez la Barcelona Sagrada Familia. Desigur, vazusem catedrala de mai multe ori. Dar din teama de a nu fi dezamagit, nu am avut curajul sa pasesc inauntrul ei. Am avut parte de un spectacol… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Focul Haric care s-a aprins astazi la biserica Sfantului Mormant de la Ierusalim a ajuns in Moldova. De la aeroportul din Chișinau lumina sfanta a fost preluata de Mitropolitul Vladimir și o va imparti preotilor si enoriasilor la Catedrala „Nasterea Domnului” din

- Odata cu sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos, creștinii merg la biserica pentru a lua lumina și bucațele de paște. Tradiția spune ca lumina este o ofranda adusa Mantuitorului pentru sacrificiile facute pentru slavarea neamului omenesc prin rastignire. Ce faci cu lumanarea ramasa. Ce trebuie…

- Marțea Mare este cea de-a doua zi din Saptamana Patimilor, ultima saptamana inainte de Invierea Domnului. In aceasta zi, ca și in celelalte din Saptamana Mare, Biserica organizeaza slujbe speciale și mulți dintre creștini respecta anumite tradiții. In Saptamana Patimilor, tradiția creștina recomanda…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a legat panglici in culorile drapelului Ucrainei, dar și una neagra, de doliu, pe microfonul din Parlament. „Durere”, a scris acesta la imaginea atașata. La inceputul ședinței deputații au ținut un minut de reculegere in memoria victimelor din Ucraina, noteaza unimedia.info.…

- Sprijinindu-l pe Putin, patriarhul Kirill scindeaza lumea ortodoxa, constata, la Roma, La Repubblica. La începutul lunii martie, publicarea unei scrisori deschise semnata de peste 350 de preoți ortodocși ruși nu a trecut neobservata. Aceasta, precizeaza La Repubblica, „cerea…

- Cum se planteaza și cum se cultiva capșunile in ghiveci. Daca ești un iubitor de capșuni insa nu dispui de o curte, trebuie sa știi ca poți cultiva capșuni chiar și ghiveci. In primul rand, alege cu atenție vasul in care vrei sa plantezi capșunile. Recomandat este un vas cu un diametru de 20-30 de centimetri,…

- Amenajarea camerelor copiilor trebuie facuta cu un plus de responsabilitate, pentru ca cei mici sa aiba parte de un mediu optim in care sa poata creste si sa se poata dezvolta. Cu atat mai mult cu cat, in ultimii doi ani, din cauza pandemiei, si-au petrecut si mai mult timp decat de obicei in camerele…

- De doi ani, Motorola s-a intors in batalia din lumea flagship-urilor, insa cu pași destul de mici inițial. Motorola Edge a avut destule slabiciuni, lucruri care au fost in mare parte cizelate de Motorola Edge 20, seria de anul trecut, al carui membru de top a primit și un review pe site-ul nostru, pe…