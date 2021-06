Câte zile libere primesc angajații în cazul unui deces în familie Fiecare angajat primește o serie de zile libere in cazul unor evenimente deosebite. Toate aceste zile libere sunt trecute in Codul Muncii. Fie ca este vorba despre casatorie, nașterea unui copil sau un deces in familie. Cate zile libere primesc insa angajații in cazul unui deces in familie? Codul Muncii prevede ca in cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna. Cate zile libere primesc angajații in cazul unui deces in familie Astfel, in cazul decesului unui membru al familiei, salariatul are dreptul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

