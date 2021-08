Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care se vaccineaza împotriva COVID-19 beneficiaza de o zi libera, conform unei legi publicate, luni, în Monitorul oficial (L221/2021). Se aplica atât pentru angajații din sistemul public, cât și pentru cei din privat, studenți sau cadrelor militare.Mai exact,…

- CHIȘINAU, 19 iul – Sputnik. Vaccinarea nu este și nu poate fi obligatorie. Fiecare persoana este in drept sa decida daca se va imuniza sau nu impotriva coronavirusului. Asta chiar daca Comisia Naționala de Sanatate Publica anunța in decizia din 17 iulie ca, pana la data 1 septembrie, conducatorii…

- Vești bune pentru romanii care așteapta cu nerabdare un nou concediu. Luna august vine cu doua zile libere consecutiv. Cum va arata mini concediul de Sfanta Maria? Zile libere august 2021. Cum va arata mini concediul de Sfanta Maria In acest an, Adormirea Maicii Domnului, adica data de 15 august pica…

- Angajații IGSU din cadrul Unitații salvatori și pompieri Telenești au intervenit de urgența pentru a salva un barbat in virsta de 47 de ani peste care s-a surpat un mal de pamint in timp ce efectua lucrari de sapare a sistemului de canalizare. Cazul a avut loc pe 6 iulie pe un șantier din strada Constantin…

- Judecatorii obliga Salubris sa-i reangajeze pe salariatii dati afara anul trecut. Un numar de sase fosti angajati ai unitatii, disponibilizati invocandu-se situatia financiara provocata de pandemie, au obtinut in prima instanta anularea deciziilor de concediere. In cazul a doi dintre ei, Salubris a…

- Fiecare angajat primește o serie de zile libere in cazul unor evenimente deosebite. Toate aceste zile libere sunt trecute in Codul Muncii. Fie ca este vorba despre casatorie, nașterea unui copil sau un deces in familie. Cate zile libere primesc insa angajații in cazul unui deces in familie? Codul Muncii…

- Bugetarii se vor bucura de o noua minivacanța in weekend, de Rusalii. Luni, 21 iunie, a doua zi de Rusalii, este zi nelucratoare, astfel incat vor fi trei zile libere. Codul Muncii prevede 15 zile libere acordate cu ocazia sarbatorilor legale, respectiv cate trei zile pentru Paște (Vinerea Mare, Duminica…

- Astfel, luni, 21 iunie, este zi nelucratoare, astfel incat angajații de la stat și de la privat, cu excepția celor din domeniile esențiale, vor avea trei zile libere.Pana la finalul acestui an vor mai fi cinci zile libere, dupa cum urmeaza:15 august - Adormirea Maicii Domnului30 noiembrie - Sfantul…