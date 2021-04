Câte persoane s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 la concertul-test organizat în Barcelona Aproximativ 5.000 de oameni au intrat pe 27 martie in Palau Sant Jordi din Barcelona, pentru a participa la concertul-test al trupei rock spaniole Love of Lesbian. Dupa doua saptamanii, toți participanți au facut teste COVID-19. Care au fost rezultatele. Concertul-test din luna martie a fost organizat pentru a vedea daca este posibila reluarea concertelor și a evenimentelor culturale, in condiții de siguranța. Spectatorii au beneficiat in prețul biletului de un test rapid pentru COVID-19, dar și maști de protecție. In sala au intrat doar cei care au fost testați negativ și a existat o singura… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

