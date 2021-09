Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incendiile din sud, un nou dezastru lovește Turcia. Cel puțin 5 persoane au decedat, aceștia au fost luați de apele violente, lovit de un ciclon. Ploile torențiale aduse au provocat viituri și zeci de oameni au fost raniți. Sute de persoane au fost evacuate, inclusiv pacienții unui spital.…

- Inca o persoana a fost reținuta in cazul adeverințelor de vaccinare eliberate in fals. Este vorba despre un barbat din Cluj, de 41 de ani, acuzat ca a convins o tanara sa intre in registrul vaccinarilor al unui centru din Alba. Poliția Alba anunța ca, dupa perchezițiile de joi, cercetarile au fost extinse…

- Conducerea Aeroportului Heathrow a cerut oficialilor Marii Britanii sa deschida calatoriile pentru pasagerii vaccinati. Heathrow din Londra era inainte de pandemie cel mai aglomerat aeroport din Europa, iar...

- Precipitatiile istorice au umflat raurile, iar viiturile au facut dezastru in localitatile din Alba pe care le-au maturat, la propriu. Peste 200 de persoane sunt și acum izolate, dupa ce puhoaiele au rupt podețe și drumurile de acces.

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in perioada iulie – august, la nivel national se vor derula doua actiuni circumscrise calendarului Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (R.O.A.D.P.O.L.) pentru anul 2021. In acest context, angajatii serviciilor rutiere din cadrul Inspectoratelor de Politie…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a oferit mai multe detalii in cazul investigarii contrabandei cu peste 200 kg de heroina, cu implicarea cetațenilor Turciei și Moldovei. „Inițial, in aceasta cauza penala au fost rețunite 7 persoane, in primele faze ale…

- In ultimele 72 de ore, au fost desfașurate 66 de actiuni punctuale (dintre care 57 organizate independent de catre politisti, șase organizate cu I.J.J. Arges si trei cu alte structuri). In cadrul activitaților au fost verificate 2.115 persoane, precum și 286 de mijloace de transport persoane. Totodata,…