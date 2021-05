Stiri pe aceeasi tema

- O echipa condusa de William Cornwell de la University of New South Wales (UNSW) din Sydney a lucrat cu date referitoare la 9.700 de specii cunoscute de pasari pe plan global, care, potrivit cercetatorilor, reprezinta 92- dintre toate speciile existente. Cercetatorii au asociat sondaje stiintifice ale…

- Australia se confrunta, dupa cel mai grav sezon de incendii de vegetatie, pandemie si inundatii, cu o invazie „monumentala” de soareci, relateaza NBC. Milioane de rozatoare au invadat parti din estul Australiei, iar locuitorii sunt exasperati. Epicentrul acesteia este zona rurala din statul New South…

- Oamenii de stiinta au identificat un meteorit drept cel mai vechi de origine vulcanica, provenit dintr-o protoplaneta aparuta in primul milion de ani de la formarea sistemului nostru solar, informeaza News.ro. A avut nevoie de o lunga calatorie, de la cristalizarea sa acum 4 miliarde si 565…

- ​Dispariția omul de Neanderthal s-ar putea sa se fi petrecut mult mai repede decât se credea, arata o reanalizare a unor fosile descoperite într-o peștera din Belgia. Subiectul este unul controversat în rândul arheologilor și are implicații importante legate de cronologia omului…