- Cantareața și prezentatoarea de televiziune mai are aproape o luna și naște și se pregatește de zor pentru eveniment. Astfel ca Lili Sandu și iubitul ei Silviu Tolu au intrat cu pregatirile pe ultima suta de metrii, insa vedeta posteaza in continuare pe rețele de socializare și iși ține la curent fanii…

- Lili Sandu este insarcinata in 8 luni și va deveni pentru prima oara mama, la 40 de ani. Vedeta traiește fiecare moment cu bucurie și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Artista a postat un mesaj pe contul de Instagram, unde a dezvaluit cate kilograme a acumulat pana acum, in sarcina.„El:…

- Pe 28 mai, graviduța actrița și cantareața impreuna cu iubitul ei model au avut parte de o dubla sarbatoare. Lili Sandu și Silviu Tolu au implinit un an de la logodna din Turcia iar femeia a implinit frumoasa varsta de 41 de ani. Cei doi iubiți s-au reantalinit dupa multa vreme și au avut parte,...…

- Lili Sandu a implinit astazi 41 de ani și este mai fericita ca niciodata. Vedeta, insarcinata in șase luni, a primit un cadou emoționant de la iubitul ei, Silviu Tolu. „Dragostea este o calatorie, nu o destinație! La mulți ani mie! Din cate imi amintesc, singura dorința de ziua mea a fost sa fiu fericita…

- Iar anul trecut, de ziua ei de naștere, iubitul i-a facut lui Lili cea mai frumoasa surpriza. Silviu Țolu a dus-o pe Lili Sandu in Istanbul și a cerut-o in casatorie, pe vapor. Acum, Lili Sandu mai are puțin și va devein mama. Dar vedeta se mai pregatește pentru un eveniment important care va avea loc…

- Una dintre viitoarele mamici din showbiz ul romanesc este și Lili Sandu, actrița, cantareața și vedeta de televiziune, care impreuna cu iubitul ei, mai tinerelul Silviu Tolu vor deveni parinți anul acesta. Vedeta se mai pregatește pentru un eveniment important care va avea loc peste doar cateva zile.…

- Una dintre vedetele insarcinate de anul acesta este și Lili Sandu care a intrat deja in al doilea trimestru de sarcina. Din pacate pentru ea, a fost prinsa de pandemie singura, caci iubitul ei Silviu Tolu s-ar parea ca se afla cu parinții. Astfel ca femeia ar putea sa petreaca sarbatorile fara acesta.…