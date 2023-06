Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan este o persoana foarte sincera, care mereu a vorbit deschis despre viața ei privata. Ei bine, de aceatsa data, influencerița a vorbit despre intervențiile estetice pe care le are. Vedeta le-a enumerat și a discutat deschis cu fanii ei despre acest subiect. Iata ce declarații a facut!

- Carmen Grebenișan a fost una dintre finalistele concursului Survivor, care s-a desfașurat in Republica Dominicana. Clujeanca a rezistat cinci luni in cadrul competiției, insa s-ar fi intors cu o serie de afecțiuni, despre care nu s-a sfiit sa nu vorbeasca.Influencerița din Cluj s-a intors recent din…

- Clujeanca Carmen Grebenișan s-a intors in Romania, dupa ce a ocupat locul 3 in concursul Survivor Romania din Republica Dominicana. La intoarcerea pe meleagurile romanești, aceasta le-a distribuit fanilor imagini dintr-un fast food din Romania. Vreme de 5 luni, influencerița Carmen Grebenișan…

- Naționala de handbal pe plaja a Romaniei participa de miercuri (24 mai) pana duminica la turneul final al Campionatului European. Intrecerea are loc la Nazare, Portugalia. Selecționerul tricolorilor este chiar antrenorul principal al echipei SCM Poli, Mihai Rohozneanu. In lotul pentru turneul final…

- Monica Anghel are motive sa radieze de fericire. Ce decizie radicala a luat indragita artista dupa ce a reușit sa slabeasca peste 35 de kilograme. Ce a marturisit cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- CSU din Suceava are o viața palpitanta pe final de campionat dupa ce a pierdut puncte importante, pe final, in cel puțin șase partide din Liga Zimbrilor. Fiecare punct va conta in meciurile care se vor disputa pana la sfarșitul sezonului regulat, scopul fiind evitarea barajului de menținere-promovare.…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al LPF, considera ca Adrian Mutu (44) ar merita o prima de pana la 100.000 de euro daca Rapid s-ar clasa pe una dintre primele doua poziții la final de campionat. De un an la carma Rapidului, Adrian Mutu i-a dus pe giuleșteni in play-off, acolo unde ocupa…

- Manuela Lupașcu și Alex Leonte formeaza un cuplu de cateva luni, dar prefera sa fie discreți. Influencerița a povestit ca anumite parți din viața sa iși dorește sa se țina pentru sine, dar nu se ascunde de privire celorlalți privind relația sa.