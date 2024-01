Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova - FCSB, meci contand pentru etapa a 23-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 28 ianuarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Helmut Duckadam crede ca FCSB pleaca cu prima șansa in fața celor de la Universitatea Craiova. Universitatea Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Helmut Duckadam este convins ca FCSB pleaca cu prima șansa in meciul…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se infrunta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco”, in derby-ul etapei din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele etapei #18 din Liga 1! Universitatea Craiova - CFR…

- Oțelul Galați primește duminica, de la ora 17:30, vizita celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din runda cu numarul 17 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Oțelul Galați - CS Universitatea Craiova, live de la 17:30…

- Dinamo va da piept intr-un nou episod cu marii rivali de la FCSB. Suporterii vor avea parte de o surpriza din partea jucatorilor, care vor fi la casele de bilete vineri și sambata. Derby-ul FCSB - Dinamo va avea loc duminica, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Prima Sport 1, Orange…

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova, de pe „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova - Dinamo are loc duminica, de la ora 16:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo e pe loc de retrogradare, cu…

- Mihai Stoica spune ca s-au vandut aproape 40.000 de bilete pentru derby-ul dintre FCSB și Rapid, programat duminica seara pe Arena Naționala. FCSB - Rapid, derby-ul rundei cu numarul 15 din Superliga, este programat duminica, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima…

- Deby-ul Olteniei CS Universitatea Craiova - FCU Craiova se disputa sambata, de la ora 21:30, in cadrul etapei cu numarul 15 din Superliga, ultima a turului sezonului regular. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. CSU Craiova - FCU Craiova, live…