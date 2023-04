Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetului federal al Rusiei s-a situat la 2.400 miliarde de ruble (28,93 miliarde de dolari) in primul trimestru din 2023, in urma majorarii cheltuielilor si a reducerii veniturilor din energie, a informat Ministerul de Finante, transmite Reuters.

- Calculul a fost realizat de Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul turc, a informat AFP, preluata de Agerpres. Pagubele materiale provocate in Turcia de cutremurul devastator din 6 februarie depasesc 100 miliarde de dolari, potrivit unui calcul sumar. „Este clar din calculele de pana acum…

- Cutremurele devastatoare produse recent in regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, in care au murit peste 50.000 de oameni, au provocat pagube imobiliare si de infrastructura de 5,1 miliarde de dolari in Siria, potrivit unei estimari preliminare anuntate vineri de Banca Mondiala, transmite DPA,…

- Cutremurele devastatoare produse recent in regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, in care au murit peste 50.000 de oameni, au provocat pagube imobiliare si de infrastructura de 5,1 miliarde de dolari in Siria, potrivit unei estimari preliminare anuntate vineri de Banca Mondiala, transmite…

- Firma de modelare a catastrofelor Karen Clark & Company (KCC) a declarat joi ca se așteapta la pierderi de 2,4 miliarde de dolari in urma dublului cutremur devastator de la Kahramanmaras, care a lovit Turcia la inceputul acestei luni, scrie Reuters. Numarul persoanelor ucise de cel mai mortal…

- Eforturile de reconstructie din Turcia si Siria in urma cutremurelor gemene devastatoare de saptamana trecuta vor costa ”miliarde de dolari”, considera Ferid Belhaj, vicepresedintele Bancii Mondiale pentru Orientul Mijlociu si Africa de Nord, potrivit CNBC, citat de news.ro. Fii la curent…

- Un barbat anonim din Statele Unite a donat 30 de milioane de dolari victimelor cutremurelor din Turcia și Siria, potrivit premierului pakistanez Shehbaz Sharif, care a postat sambata pe Twitter vestea, conform CNN.

- Pierderile la bursa ale conglomeratului Adani din India, declansate de un raport critic al unei firme americane de short selling, s-au adancit, depasind joi 100 de miliarde de dolari, transmite CNBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…