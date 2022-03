Stiri pe aceeasi tema

- "Miercuri, 2 martie, ora 20.00, o aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, iar la ora 20.03 a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitațile Cogealac si Gura Dobrogei.Aeronava…

