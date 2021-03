Catastrofă: Patru explozii au ras cartiere întregi şi au făcut sute de victime Imagini apocaliptice au fost surprinse duminica in capitala economica a Guineei Ecuatoriale, Bata, dupa ce patru explozii s-au produs intr-un depozit de muniții dintr-o unitate militara. Forța deflagrațiilor a fost atat de mare incat zone intregi din oraș, aflate in apropiere, au fost pur și simplu spulberate, iar altele sunt in ruine. Nimeni nu știe cați oameni au murit, cați raniți sunt și in ce stare se afla, informeaza digi24 . Supraviețuitorii bantuie confuzi și disperați pe strazi, iar in spitalul din localitate, ramas totuși in picioare, personalul medical este depașit de numarul pacienților.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

