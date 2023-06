Catastrofă feroviară în India: Sute de morţi şi răniţi Bilantul catastrofei feroviare in care au fost implicate mai multe trenuri in estul Indiei a urcat la cel putin 207 de morti si 850 de raniti, in timp ce multi calatori ar fi inca prinsi sub gramezi de fier, au declarat oficialii indieni sambata dimineata, informeaza AFP. ‘Am numarat deja 207 morti, iar numarul lor va creste si mai mult’, a declarat pentru AFP Sudhanshu Sarangi, directorul general al serviciului de pompieri din statul Odisha, aflat la locul unde s-a produs accidentul feroviar.’Operatiunile de salvare continua la fata locului si vom mai avea nevoie de cateva ore pentru a le finaliza’… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

