CATASTROFĂ de proporții biblice în Grecia: Incendiile au ucis 60 de oameni Ministerul de Externe a emis, marti, o atentionare de calatorie pentru Grecia, in contextul in care, in ultimele zile, Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate de un val de caldura. Cel putin 60 de persoane, inclusiv turisti, si-au pierdut viata pana acum. In plus, precizeaza MAE, Serviciul de Meteorologie grec a anuntat o inrautatire a vremii pentru perioada 24-26 iulie 2018, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina, vant puternic si scaderea semnificativa a temperaturii. Potrivit unui comunicat de presa remis, marti, Ziare.com,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

