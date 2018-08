Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Digi 24, ca decizia in partid de a-l suspenda pe presedinte exista de mult timp, iar seful statului "a fost la un pas" de a se face aceasta suspendare atunci cand nu a respectat decizia CCR de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Radulescu…

- Familie de romani, implicata intr un accident in Austria. Tatal a murit, mama si fetita lor sunt in coma, potrivit Antena3.Un roman a murit pe loc, iar sotia si fiica sa sunt in coma, dupa ce masina pe care o conducea s au rasturnat.Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in…

- "Atata vreme cat presedintele va respecta Constitutia, va lasa ca lucrurile sa evolueze normal in acest demers de a scoate mizeria la suprafata, nu stiu daca suspendarea va mai fi o prioritate. Trebuie sa existe un demers solid si constitutional. Cred ca trebuie sa ajungem la un moment T0. Ce facem…

- Lupta anticoruptie "va continua cu fermitate", a declarat joi procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care a adaugat ca procurorul-sef interimar al DNA, Anca Jurma, este persoana potrivita la conducerea acestei institutii. "Astazi a avut loc instalarea procurorului-sef interimar.…

- Premierul Viorica Dancila spune ca liderii europeni s-au aratat nemultumiti fata de situatia din Romania, pentru ca nu exista intelegere si consens la nivelul tarii. Seful Executivului a spus, intr-un interviu pentru Antena 3, ca presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker i-a cerut sa colaboreze…

- Un incendiu puternic s-a produs in noaptea de marti spre miercuri la un han din comuna Oituz, pompierii intervenind timp de cateva ore pentru lichidarea focului, iar paznicul imobilului a fost transportat la spital cu...

- Ludovic Orban ar putea fi dat jos din fruntea PNL! Totul pentru ca Guvernul PSD sa fie schimbat, iar in locul lui sa fie pusa o echipa din care sa faca parte PNL, USR, PMP și partidul lui Victor Ponta, alaturi de UDMR și minoritați.Viorel Catarama, vicepreședinte al PNL Sector 2, a spus, joi…

- Mocanita Hutulca de la Moldovita, din Bucovina, are de cateva zile punctul de plecare intr-o veche gara ce nu are toalete, curent sau locuri de parcare, fiindca administratorul mocanitei ar fi efectuat modificari la noua gara, fara acceptul CFR, scrie presa locala. Este vorba despre unul dintre proiectele…