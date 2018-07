Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al PNL a decis, luni, excluderea din partid a lui Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al Filialei Sector 2, au declarat, pentru AGERPRES, surse liberale. Decizia ar fi fost luata cu 18 voturi favorabile si sase impotriva. Potrivit surselor citate, presedintele…

- Ludovic Orban cere excluderea din PNL a lui Viorel Catarama. Liderul liberal a facut propunerea in cadrul ședinței Biroului Executiv al PNL, care se desfașoara la Palatul Parlamentului. De asemenea, Ionel Bogdan, președintele filialei Maramureș este propus pentru sancționarea cu avertisment, in urma…

- Gigi Becali a așteptat in zadar azi o prima decizie a Camerei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor in cazul atacantului francez Bilell Omrani, despre care a anunțat ca a semnat deja cu FCSB. Cazul a fost amanat azi, iar o decizie finala urmeaza sa fie data miercuri, 11 iulie. Omrani se afla in litigiu…

- Fostul primar interimar Silvia Radu considera ca incalcarile constatate de Judecatoria Chișinau care au stat la baza invalidarii alegerilor locale din Chișinau "nu au fost atat de grave ca sa fie luata o astfel de decizie".

- Simona Halep s-a calificat in finala de la Roland Garros, unde se va duela sambata cu americanca Sloane Stephens (10 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV și Eurosport. Cele doua televiziuni care vor transmite finala au pregatit ediții speciale premergatoare finalei ce va incepe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii discuta despre posibilitatea organizarii unor “ample actiuni de protest” in toata tara, pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila,

- Gica Hagi, managerul tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a declarat astazi, intr o conferinta de presa ca, de acum inainte, pana nu va detine vreo functie legata de echipele nationale ale Romaniei, nu va mai vorbi despre acestea, ci doar despre structurile sale fotbalistice, Academia care i…

- Metrorex analizeaza posibilitatea implementarii in statia de metrou Victoriei 1 a unui sistem de protectie a calatorilor ce presupune instalarea de platforme cu usi culisante la peron, insa la acest moment nu exista o sursa de finantare certa, potrivit informatiilor furnizate miercuri de companie.