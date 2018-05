Stiri pe aceeasi tema

- Carles Puigdemont, aflat in Germania in asteptarea eventualei sale extradari, ramane 'presedinte legitim' (al executivului catalan) si este 'normal ca el sa intentioneze sa se prezinte la presedintia' executivului catalan, a apreciat miercuri presedintele parlamentului Cataloniei, Roger…

- ”Incepand de astazi (miercuri), un nou plan este implementat in vederea garantarii securitatii si ordinii publice”, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei catalane.”Masurile de securitate au fost consolidate in jurul unor persoane si echipamente publice vizate de manifestatii, insciptii sau…

- Parchetul german s-a declarat marti in favoarea extradarii catre Spania a fostului presedinte separatust catalan Carles Puigdemont, aflat in detentie in Germania de la 25 martie, relateaza AFP conform News.ro . Procurorul general al landului Schleswig-Holstein, competent in acest dosar, a recunoscut…

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- O parte a alesilor separatisti catalani au indemnat miercuri Parlamentul regional sa-l investeasca pe Carles Puigdemont presedinte, in pofida incarcerarii sale in Germania, unde asteapta ca justitia sa se pronunte asupra extradarii sale catre Spania, relateaza AFP. ”In aceste vremuri de urgenta democratica…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a anuntat joi intr-o inregistrare video postata pe retele sociale ca renunta sa mai candideze la conducerea regiunii Catalonia, pentru a facilita formarea "unui guvern cat mai repede posibil", relateaza AFP. "L-am informat pe presedintele parlamentului…

