- Mai multi reprezentanti ai societatii civile din Moldova se vor intalni, miercuri dupa-amiaza, cu ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu si cu liderul PSD Marcel Ciolacu, pentru a le transmite ca proiectul autostrazii A8 (Ungheni-Iasi-Targu Mures) se afla in pericol, intrucat a fost retrogradat in…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, joi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca numirea lui Marian Neacsu in functia de secretar general al Guvernului va fi un real castig pentru Guvernul Romaniei, pentru ca aceste este "un om de actiune, care stie sistemul public, care va avea un dialog…

- Liberalul Nicolae Ciuca este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru a obține in Parlament votul de investitura al noului Cabinet, care va fi format din PNL, PSD și UDMR. „In ultimele zile, am lucrat impreuna cu celelalte partide sa putem sa agregam un program de guvernare și sa se…

- "Nemernicia prin care Cațu a golit fondul de rezerva al Guvernului și l- a distribuit tuturor primariilor, mai puțin primariilor conduse de primari USR, confirma, o data in plus, ca acest om nu avea ce sa caute in aceasta pozitie, ca palaria ii era mult prea mare. Sa te razbuni pe niște sute de mii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca prin decizia Guvernului, de eliminare a testarii din certificatul verde, PNL scoate Romania din Europa civilizata, unde testul ramane o soluție unanim acceptata pentru ca viața economico-socialla sa continue. Cioacu a scris, luni, pe Facebook ca „in Romania…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a susținut, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Florin Cițu se pregateste sa dea bani din Fondul de rezerva al Guvernului „exclusiv” unor localitati cu primari PNL. Marcel Ciolacu afirma ca Florin Cițu incearca prin aceasta mișcare „proasta și disperata”…

- Stelian Ion, fost ministru al Justitiei, a tinut sa anunte apasat, sambata, ca USRPLUS nu renunta la solicitarea de inlocuire a lui Florin Citu din functia de premier. „Nu va exista nicio negociere pentru refacerea coalitie pana cand aceasta conditie nu este respectata”, subliniaza Ion. „Coalitia PNL-…