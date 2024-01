Cătălin Scărlătescu, la spital după ce s-a întâlnit cu Dumitrescu și Bontea. Are un ochi pansat și perfuzie: „Să vedeți cum arată ei” Catalin Scarlatescu a ajuns la spital astazi, dupa ce ieri s-a reunit cu Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Intr-o fotografie postata in mediul online, celebrul bucatar apare cu un ochi pansat și cu perfuzie. Chef Catalin Scarlatescu a atras atenția cu cea mai recenta fotografie postata pe rețelele de socializare. In urma cu mai bine de o ora, bucatarul a distribuit pe Facebook un selfie cu el de pe patul de spital. Apare cu un ochi pansat și cu o perfuzie in mana. Imaginea vine dupa ce Scalatescu s-a reunit ieri cu Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, bunii lui prieteni. „Am avut oaspeți...Chef… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

