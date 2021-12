Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anti-corupție au dispus azi, 20 decembrie, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților RADULESCU CATALIN MARIAN, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei, pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, fals…

