Stiri pe aceeasi tema

- „Am participat astazi la Anvers, in Belgia, la lansarea unei noi platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Anual, Europa este inundata de cantitati mari de droguri, care intra in statele membre prin marile porturi, prin intermediul crimei organizate, prin intermediul coruptiei, prin…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct de vedere politic, combaterea traficului de droguri ramane o prioritate. „Doresc sa asigur publicul din Romania ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din…

- Din Belgia, Catalin Predoiu da semanlul tuturor structurilor din MAI: Combaterea traficului de droguri ramane o prioritate pentru noiMinistrul de Interne, Catalin Predoiu, care a participat la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa, a atras…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a participat la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa, a atras atentia, miercuri seara, ca la nivel european intra cantitati mari de droguri, dar a dat asigurari ca in Romania combaterea traficului…

- Ca in fiecare final de an, apar tot felul de topuri, unele mai interesante ca altele. Unul dintre acestea, realizat de celebrul Atlas al Gustului, poziționeaza Romania intr-un top 5 de mancaruri romanesti, avand și o surpriza la locul 1.

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a participat la Reuniunea la nivel inalt privind Parteneriatele pentru Talente, care reprezinta unul dintre aspectele cheie ale dimensiunii externe a Pactului privind migrația și azilul.

- Poliția Romana face joi 206 percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalitații, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea unor fapte penale și protejarea comunitații de activitațile ilegale.

- Procurorii Oana Andreea Schmidt-Haineala și Valentin Cotoara au susținut, miercuri, in fața comisiei de la Ministerul Justiției, interviurile pentru postul de procuror-șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri a DIICOT, un post cu atat mai important cu cat consumul și traficul de droguri sunt…