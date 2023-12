Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne Catalin Predoiu a declarat marti, la sosirea la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne de la Bruxelles, ca exista timp pentru ca parlamentul si guvernul de la Haga sa ia o decizie privind ridicarea veto-ului privind aderarea Bulgariei la Schengen pana la sfarsitul…

- Ministrul suedez pentru Migrație a declarat marți, 5 decembrie, ca țara sa are ingrijorari in ceea ce privește capacitatea țarilor UE de a controla migrația și de a-și apara granițele externe. Anunțul vine in contextul in care alte doua țari, Austria și Olanda, blocheaza extinderea Schengen.„Vorbim…

- Consiliul de Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene se reunește luni și marți la Bruxelles. Inițial, pe ordinea de zi provizorie figura propunerea de intrare a Romaniei și a Bulgariei in spațiul Schengen, care urma sa fie discutata maine.

- Romania nu va intra in spațiul Schengen nici la finalul acestui an. Surse guvernamentale au declarat, marți, pentru Digi24, ca in Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, pe a carui ordine de zi se afla aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, nu va exista un vot pe aceasta…

- Chestorul Parlamentului European, eurodeputatul Victor Negrescu, i-a solicitat presedintei legislativului european, Roberta Metsola, sprijin pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen in perspectiva Consiliului Justitie si Afaceri Interne, inclusiv pentru atacarea la Curtea de Justitie

- In data de 17.10.2023, Catalin Predoiu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o videoconferinta cu Ylva Johansson, comisar european pentru Afaceri Interne, pe diferite teme de actualitate la nivel european.Ministrul Predoiu a facut o scurta trecere in revista a masurilor luate de autoritatile…

- Grecia si-a confirmat sprijinul pentru aderarea Bulgariei la SchengenGrecia si-a confirmat sprijinul pentru aderarea cu drepturi depline a Bulgariei la Spatiul Schengen in cadrul unei intrevederi intre ministrul bulgar al afacerilor interne, Kalin Stoianov, si ministrul grec al migratiei si azilului,…