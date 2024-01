Stiri pe aceeasi tema

- „Am participat astazi la Anvers, in Belgia, la lansarea unei noi platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Anual, Europa este inundata de cantitati mari de droguri, care intra in statele membre prin marile porturi, prin intermediul crimei organizate, prin intermediul coruptiei, prin…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct de vedere politic, combaterea traficului de droguri ramane o prioritate. „Doresc sa asigur publicul din Romania ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din…

- Din Belgia, Catalin Predoiu da semanlul tuturor structurilor din MAI: Combaterea traficului de droguri ramane o prioritate pentru noiMinistrul de Interne, Catalin Predoiu, care a participat la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa, a atras…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a participat la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa, a atras atentia, miercuri seara, ca la nivel european intra cantitati mari de droguri, dar a dat asigurari ca in Romania combaterea traficului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a participat astazi la lansarea la Anvers, Belgia, a unei noi platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Cu aceasta ocazie a transmis o declaratie de presa in cadrul careia a mentionat faptul ca Romania va continua si ea acest efort de…

- Ministrul de Externe Luminița Odobescu a declarat joi seara, la Antena3 CNN, ca Romania este membru Schengen. Anunțul a fost intarit și de ministrul de Interne, Catalin Predoiu, prezent și el in studioul Antena3 CNN. „Este o victorie a Romaniei”, a subliniat Predoiu.„Daca ne uitam la textul deciziei…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a vorbit la Digi24 despre intalnirile avute saptamana aceasta cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, dupa ce Austria și-a flexibilizat poziția privind extinderea Spațiului Schengen la Romania și Bulgaria. El susține ca Viena nu impune noi condiții, ci este vorba…

- Magistrații germani au decis ca primarul fugar Catalin Cherecheș sa fie incarcerat la penitenciarul din Augsburg-Gablingen. Edilul condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare a opus rezistența cand a fost prins de polițiștii bavarezi, fiind ușor ranit in timpul operațiunii. Primarul…