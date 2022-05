Directorul Executiv al Federatiei Patronale Petrol si Gaze (FPPG), Catalin Nita, se arata increzator ca proiectul de modificare a legii offshore va fi adoptat in actuala sesiune parlamentara. Acesta a exprimat satisfactia Federatiei cu privire la faptul ca principiile privind stabilitatea, predictibilitatea, piata libera si fiscalitatea competitiva se regasesc in proiectul legii, aratand ca FPPG are cateva „mici amendamente”, potrivit news.ro.

