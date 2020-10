Luptatorul a povestit cum au decurs filmarile la 6ASE, serialul in care vestitul luptator trebuie sa-și salveze fetița rapita, și a marturisit, amuzat, cum abia a reușit sa planga intr-o scena emoționanta din film.

”A fost o provocare pentru mine. A fost frumos. Cum am ajuns sa joc și in filme? A venit pandemia, nu mai aveam gale și mi-a zis Vlad, hai sa facem, cum se leaga… Și așa am devenit și actor! Am facut de toate. Singurul lucru pe care nu l-am facut a fost sa cant. Sa va spun, e mai greu sa fii actor decat sa lupți in ring.

A fost scena in care trebuia sa plang și nu…