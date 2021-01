Cătălin Măruță, depistat pozitiv cu Covid-19 Catalin Maruța a fost diagnosticat cu Covid-19. Prezentatorul TV a anunțat pe Instagram ca emisiunea „La Maruța” continua. „Ce vreme frumoasa, numai buna de vacanța, mai ales ca saptamana viitoare este și vacanța copiilor. Asta este, chiar o sa avem o vacanța impreuna, in perioada asta vrand, nevrand. Asta e. Sa știți ca o sa fim și la emisiune, chiar daca noi va trebui sa stam 14 zile acasa, nu este nicio problema, emisiunea La Maruța continua așa ca eu și echipa mea cu siguranța vom gasi cele mai inedite momente și cele mai inedite lucruri pentru a face ca show-ul sa mearga mai departe. Tot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

